Milan, i nomi per rinforzare la squadra a gennaio

© foto di Imago/Image Sport

Una settimana esatta al derby di Milano che dirà molto sulle possibilità di rimonta dei rossoneri, in crescita dopo un mese di settembre difficile. La squadra di Gattuso è decimata dai nazionali che sono via con le rispettive rappresentative, ma a Milanello oltre a studiare le mosse anti Inter si ragiona anche sulle strategie per il mercato invernale.

Dopo il colpo a sorpresa Lucas Paquetà, pagato 35 milioni in più rate, grazie all’accordo strappato in breve tempo con il Flamengo, Leonardo e Maldini si stanno concentrando su altri nomi. Ma chi sono attualmente i giocatori accostati al club di via Aldo Rossi. Da Ibra a Ramsey, passando per Barella e Paredes, sono tanti gli elementi che

andrebbero a rinforzare il gruppo milanista. I contatti con Zlatan sono ancora vivi e tra lo svedese e Leonardo c’è un grande rapporto di stima e amicizia. Ibra anche a 37 anni farebbe ancora bene al Milan.

Gli alti nomi riguardano invece i centrocampisti. Per caratteristiche Nicolò Barella sarebbe il giocate più giusto, perché darebbe a Rino l’opportunità di variare i titolari con giocatori capaci di lottare in mezzo al campo ma allo stesso tempo di impostare. Barella contro il

Milan è stato uno dei migliori e ha dimostrato di saper reggere il confronto. Il problema è il costo, perché il Cagliari lo valuta oltre 45 milioni. Stesso discorso per Leandro Paredes dello Zenit, anche lui finito sul taccuino di Leonardo. L’argentino vorrebbe tornare in Italia ma il club russo chiede oltre 30 milioni, una cifra comunque rilevante per una società che deve stare parecchio attenta all’Uefa e

al fair play finanziario. Infine Aaron Ramesy dell’Arsenal, per certi aspetti più semplice perché in scadenza di contratto ma sicuramente complicato per l’ingaggio. I rumors dall’Inghilterra parlano di richieste di oltre 10 milioni di euro, per questo il gallese fino ad ora ha rinnovato con i Gunners. Il Milan potrebbe provarci.