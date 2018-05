Milan, i novanta minuti che ti cambiano la vita

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Se vinciamo con la Fiorentina mi faccio 30 km a piedi”. Solita espressione ad effetto per Gennaro Gattuso nella sua ultima conferenza stampa di questa stagione al centro sportivo di Milanello. Una frase che però fotografa il momento storico del Milan, aggrappato ad un sesto posto che dieci anni fa sarebbe stato salutato come un fallimento, ora vale oro. L’ha spiegato Gattuso alla vigilia del match con la Fiorentina, il Milan deve ripartire per ricostruire e per farlo serve il sesto posto, un piazzamento che eviterebbe i preliminari di Europa League e darebbe la possibilità alla squadra di organizzarsi come meno frenesia, programmare meglio l’estate e partecipare anche alla tournèe estiva in America. “Cambia tantissimo andare a fare la tourneé in America e partire dopo. Possiamo stare qua quindici giorni di fila e non succede da una vita. Possiamo lavorare bene, mettere benzina sulle gambe”, spiega il tecnico calabrese, già proiettato a come preparare la sua squadra in vista dell’anno prossimo.

“Il sesto posto ci cambia la vita. Al contrario dovremmo fare tutto in fretta e furia, ci cambia la vita. Sono molto più preoccupato per questa settimana per la partita con la Juve”. Novanta minuti che possono cambiare la vita del Milan, la sua preparazione per l’estate e tutta una serie di conseguenze che ne derivano da un accesso diretto all’Europa League. Al contrario vorrebbe dire salutare il numeroso pubblico di San Siro con un brutto risultato, e con il conseguente peggioramento della classifica rispetto all’anno scorso quando la squadra di Montella chiuse al sesto posto. Per questo è fondamentale congedarsi con un successo: “Con la Fiorentina per noi comincia il campionato, non è una frase fatta ma lo credo veramente. Se ci saranno 60.000 spettatori dovremo ripartire da loro, da una prestazione convincente. Il prossimo campionato per noi comincia con la Fiorentina”.