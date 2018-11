Milan, i numeri dopo 10 turni: un tiro su due è gol. Suso re degli assist

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Particolarissimi i numeri offensivi e difensivi del Milan, tornato a respirare aria di alta classifica grazie al successo di ieri contro il Genoa: in tema di goleador non c'è un vero e proprio riferimento, anche Higuain è già a quota 5, ma stupisce il rendimento in fase di assist dello spagnolo Suso, di gran lunga il migliore dell'intera Serie A grazie a sette passaggi vincenti. E' un Milan molto preciso quello di Gattuso, che ha il secondo attacco della Serie A ma è al quinto posto in tema di tiri tentati. Ma veniamo alla difesa, dove la situazione è particolarmente preoccupante: 18 parate per Donnarumma ma anche 14 gol subiti. In sostanza, quasi un tiro su due diventa una rete concessa, una circostanza su cui la squadra dovrà lavorare per migliorare ancora.

I numeri del Milan :

Gol fatti (secondo in Serie A): 20

Gol subiti (dodicesimo in Serie A): 14

Miglior marcatore (sesto in Serie A): Gonzalo Higuain, 5 gol

Miglior assist-man (primo in Serie A): Suso, sette assist

Chilometri percorsi (terzo in Serie A): 110904

Numero di tiri (quinto in Serie A): 129

Parate (ventesimo in Serie A): 18

Numero legni colpiti (quinto in Serie A): 4

Numero legni subiti (settimo in Serie A): 4

Percentuale possesso palla (nono in Serie A): 52.2%

Precisione passaggi (secondo in Serie A): 87.5%

Disciplina (quarto in Serie A): 19 cartellini