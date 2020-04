Milan, i profili sondati per il post Donnarumma

Con il discorso legato al futuro di Donnarumma che resta sempre di grande attualità in casa Milan, si aprono le discussioni legati alla possibile successione dell’estremo difensore classe 1999. Tanti i profili monitorati dal club rossonero, a partire dall’affidabilità che sarebbe garantita da Salvatore Sirigu, nonostante la volontà esplicita manifestata dal Torino di trattenerlo con un rinnovo di contratto in grado di spazzare via ogni questione. Si resta in Italia anche per altre possibilità, come quella legata all’argentino Musso dell’Udinese, finito anche nell’orbita Inter per iniziare a costruire una successione a lungo termine di Samir Handanovic; senza tralasciare un possibile assalto all’estremo difensore del Napoli Meret; o ai promettenti Cragno del Cagliari, rientrato a gennaio da un brutto infortunio e Gollini che rappresenta uno degli indiscutibili punti di forza del miracolo Atalanta. Insomma, piste da tenere in considerazione qualora il futuro di Donnarumma non dovesse trovare la schiarita che la dirigenza rossonera presente e futura si augura.