Milan, i prossimi step di Tonali: giovedì visite, venerdì la firma su un contratto quinquennale

vedi letture

Tutto ormai definito per l'acquisto di Sandro Tonali da parte del Milan. Adesso, come riporta Sport Mediaset, cominciano anche ad uscire date più precise a proposito dei prossimi step che dovrà intraprendere: giovedì sarebbero in programma le visite mediche col club rossonero per poi, in caso non emerga alcun tipo di problema, presentarsi venerdì a Casa Milan dove apporrà la sua firma su un contratto quinquennale a 2,2 milioni stagionali a salire. Intanto, spiega Sky, prima di firmare con i rossoneri, il giovane regista dovrà rinnovare il suo contratto con il Brescia che è in scadenza nel 2022: questo perchè, siccome il trasferimento avverrà in prestito, in caso di mancato riscatto la società di Cellino vuole evitare che il giocatore torni con un solo anno di contratto.