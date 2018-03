Milan, i soldi di Bacca per arrivare ad André Gomes

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Carlos Bacca per arrivare ad André Gomes: è questo il piano del Milan. Secondo quanto riferito da Tuttosport, i rossoneri sarebbero pronti a proporre al Villarreal uno sconto sul prezzo fissato per il riscatto (da 15,5 milioni a 12-13), per convincere il club iberico a riscattare il centravanti colombiano. Incassati quei soldi, Mirabelli potrebbe bussare alla porta del Barcellona per ottenere il prestito oneroso del centrocampista portoghese, nel mirino anche del Liverpool.