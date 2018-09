Milan, tegola Paquetà: Neymar lo vuole con sè al PSG

© foto di Insidefoto/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Lucas Paquetà, gioiello di casa Flamengo classe 1997. Considerato in patria il nuovo Oscar e primo obiettivo in Brasile di Leonardo, sul giocatore è piombato con forza il Paris Saint-Germain. Neymar, secondo Globoesporte, lo avrebbe chiesto alla dirigenza parigina, per averlo in rosa con sè già dal gennaio che verrà.