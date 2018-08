Milan, i temi del CdA: Gazidis verso il 'sì', torna anche Gandini

Fonte: Milannews.it

Un Consiglio d’Amministrazione fiume quello che si è tenuto ieri a Casa Milan e nel corso del quale sono stati toccati moltissimi punti importanti, alcuni anche di una certa rilevanza. In primis è stato trattato il tema dell’amministratore delegato, con Ivan Gazidis che è orientato a dire di si alla ricchissima proposta fattagli da Elliott, ma il dirigente dell’Arsenal non ha ancora dato una risposta imperiosa, probabilmente perché sta cercando di trovare il modo per lasciare i Gunners nella maniera più indolore possibile dopo esser stato il grande protagonista della caduta di Arsene Wenger e dell’arrivo di Unay Emery. Nel momento in cui Gazidis dirà “Yes, I do”, ecco che anche Umberto Gandini si libererà dalla sua attuale carica di CEO della Roma per tornare “a Casa”.

Nelle lunghe ore di discussioni, oltre a parlare dell’Uefa e delle possibili strategie da mettere in atto in base a quello che sarà anche il dispositivo del TAS con le motivazioni articolate sulla sentenza che ha riammesso il Milan in Europa League, i consiglieri d’amministrazione, capitanati dal presidente esecutivo Paolo Scaroni, hanno fatto un punto approfondito – per la prima volta dentro un CdA – della situazione che hanno ereditato dalla precedente dirigenza, con a capo Marco Fassone. L’analisi ha toccato tutte le aree relative alla contrattualistica, alle sponsorizzazioni fino ad arrivare a Milan China, che ha rappresentato un flop dal punto di vista dell’operatività e degli introiti apportati alle casse di via Aldo Rossi. Elliott avrà molto da fare per porre rimedio a quanto trovato.