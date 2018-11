Milan, Ibra a caccia in Turchia in attesa della chiamata di Leonardo

© foto di Imago/Image Sport

Zlatan Ibrahimovic ha già lasciato gli Stati Uniti dopo il termine del campionato e in vista della trattativa che presto potrebbe riportarlo a Milano. Lo svedese è in Turchia dove si trova per dare sfogo a una delle sue più grandi passioni, ovvero la caccia. L'attaccante però trova anche il tempo per chiamare e ringraziare Galliani per le parole di stima, ma anche per mantenere vivi i contatti con Leonardo in attesa che il suo ritorno al Milan diventi ufficialmente realtà. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.