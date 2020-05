Milan, Ibra atteso in città entro il weekend. Poi l'incontro con Gazidis per il rinnovo

Arrivano aggiornamenti da SportMediaset in merito al Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è atteso a Milano entro la fine di questa settimana per la ripresa dell’attività con il club rossonero. Contestualmente, però, il numero 21 dovrebbe incontrare Ivan Gazidis per mettere un punto sul proprio futuro e del rinnovo di contratto. Sul piatto un accordo annuale da 4 milioni di euro a stagione, con l’ex L.A. Galaxy che ne chiede sei e un ruolo di primo piano anche in caso di arrivo di Rangnick a Milanello.