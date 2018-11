Milan-Ibra, c'è l'intesa: 6 mesi a 2,8 milioni. Lo svedese si è convinto

Fonte: Milannews.it

C’è l’intesa. Sei mesi (a 2,8 milioni netti) e poi vediamo. La formula potremmo sintetizzarla così. La sostanza è che ora Ibrahimovic ci sta: niente accordi pluriennali, non servono. Ci ha pensato un po’ su, Zlatan. A 37 anni 6 o 18 mesi di contratto non sono la stessa cosa. Poi però è uscito l’orgoglio, la voglia di dimostrare a tutti che l’età non è un problema, non per lui, scrive Il Corriere della Sera.

La piccola grande svolta della Ibra-story è che la questione dei 18 mesi, che nelle scorse settimane aveva rappresentato di fatto l’unico vero nodo della trattativa, ora è stata superata. Inizialmente ai primi sondaggi lo svedesone aveva preteso un contratto per una stagione e mezza. Leonardo e il suo agente Raiola avevano riflettuto a lungo su un complesso sistema di obiettivi individuali e di squadra da raggiungere alla fine di questa stagione affinché scattasse il rinnovo automatico. Non sarà necessario. Quel che conta è la volontà delle parti: il Milan vuole Ibra, Ibra vuole il Milan. Che ora deve però muovere la prossima mossa. L’intesa di massima c’è, sta al club rossonero capire se è nelle condizioni di concludere l’operazione