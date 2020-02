© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Zlatan Ibrahimovic procede a piccoli passi verso il derby di Milano. Lo svedese nemmeno ieri si è allento in gruppo lavorando invece in modo personalizzato in accordo con lo staff medico senza forzature eccessive. Il programma dello svedese prevede che tra oggi o domani rientri in gruppo per la parte tattica in modo da giocare dal primo minuto contro l’Inter. Per Stefano Pioli è troppo importante averlo nel derby, un match che i rossoneri non riescono a vincere da diversi anni, l’ultimo nel 2016 con Mihajlovic in panchina. "Ibra sta bene, sta lavorando a parte ma lo vedo bene e carico come sempre", ha detto Mateo Musacchio, che dovrebbe giocare accanto a Romagnoli in difesa. "Ho giocato già un paio di derby e ho capito che è una partita diversa da tutte le altre. E' una settimana speciale quella che porta al derby e penso che valga più di tre punti. E' una partita speciale, una settimana diversa. Daremo sicuramente il massimo per fare una gran partita”, ha confessato il giocatore argentino. “Feeling con Romagnoli? "Sono già tanti anni che gioco insieme ad Ale e ci capiamo veramente senza nemmeno guardarci". La concentrazione a Milanello è massima, perché dopo il pareggio contro il Verona i rossoneri non possono perdere ancora terreno, ma sarà un match davvero complicato per gli uomini di Pioli, che però avranno in campo oltre a Ibra anche Benancer rispetto alla sfida contro l’Hellas Verona.