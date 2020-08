Milan, Ibra e il rinnovo: il club si aspetta una risposta entro la fine della settimana

Cinque milioni più bonus non impossibili per arrivare a sei. E' questa, in estrema sintesi, l'offerta che il Milan ha formalizzato nelle ultime ore per il rinnovo di contratto con Zlatan Ibrahimovic. Una proposta, questa, che si avvina molto alla richiesta da 7 milioni fatta dallo svedese. Adesso, come riporta il Corriere della Sera occorrerà ricevere una risposta dall'attaccante, entro questa settimana. Non un giorno di più perché martedì è fissata la ripresa degli allenamenti in vista della nuova stagione e il Milan non ha intenzione di attendere ulteriormente.