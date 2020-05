Milan, Ibra e Maldini, futuro tutto da scrivere: lo svedese verso la permanenza

vedi letture

Il futuro al Milan di Zlatan Ibrahimovic e Paolo Maldini è ancora tutto da scrivere e La Gazzetta dello Sport di questa mattina parla degli incontri che i due dovranno avere con Ivan Gazidis che però li ha messi in fondo alla sua agenda, visto che il loro futuro in rossonero dipende dai binari lungo i quali si svilupperà il progetto sportivo della prossima stagione e, fin quando la strada non sarà sufficientemente chiara, Gazidis attenderà.

Ibrahimovic - Al momento la bilancia dello svedese pende dalla parte del sì: potrebbe restare a Milano anche nella prossima stagione e in questo senso Elliott non avrebbe problemi a sforare, per lo svedese, il tetto massimo di ingaggio che verrà messo a partire dalla prossima stagione. L'attaccante ha detto che non intende ritirarsi e tutto lascia pensare che anche l'anno prossimo vestirà la maglia rossonera, sempre che colui che sarà in panchina voglia metterlo al centro del progetto tecnico.

Maldini - Dopo la paura per il virus il dirigente si è rimesso al lavoro. In questi giorni sta portando avanti con la squadra e Gazidis il discorso relativo al taglio degli stipendi e chi lo vede parla di un dirigente molto calato nel ruolo ed entusiasta. Ma potrebbe non bastare, le incognite sono tante. Se arrivasse Rangnick la convivenza sarebbe quasi impossibile. In questi giorni sta portando avanti con la squadra e Gazidis il discorso relativo al taglio degli stipendi e chi lo vede parla di un dirigente molto calato nel ruolo ed entusiasta. Ma potrebbe non bastare, le incognite sono tante.