© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Altre due occasioni per Krzystof Piatek, contro Parma e Sassuolo, poi il Milan andrà all'assalto di Zlatan Ibrahimovic, il quale entro i primi di dicembre dovrà dare una risposta all'offerta dei rossoneri di un contratto di 18 mesi da 6 milioni di euro complessivi. In questa settimana, il suo agente Mino Raiola è atteso a Casa Milan. Raiola è il procuratore anche di Moise Kean, che vuole lasciare la Premier League per tornare in Italia e giocarsi le ultime chance per convincere Mancini a convocarlo per Euro 2020. L'attaccante è già stato proposto ai rossoneri, ma la novità è che Kean potrebbe sbarcare a Milanello in uno scambio di prestiti con Piatek, con quest'ultimo che passerebbe all'Everton. Il Milan starebbe quindi pensando a Ibra e Kean, entrambi della scuderia di Raiola, per riattivare l'attacco milanista. A riportarlo è Sportmediaset.