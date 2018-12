Milan-Ibra in stand-by, i Galaxy lavorano per trattenerlo

© foto di Imago/Image Sport

I Los Angeles Galaxy stanno approfittando dello stand-by tra il Milan e Zlatan Ibrahimovic per organizzare una contro-offensiva e trattenere così l'attaccante svedese. La Gazzetta dello Sport scrive che il compito di convincere il fuoriclasse di Malmoe spetterà a Dennis te Kloese: sarà lui il nuovo general manager che prenderà il comando delle operazioni, l’annuncio è previsto per l’inizio della prossima settimana. Intanto l'ex attaccante di Ajax, Juve, Inter, Barcellona e Milan pensa di tornare in Europa per provare a conquistare la Champions. Gli piacerebbe farlo con i rossoneri ma occorrono due cose: la qualificazione del Diavolo per la competizione e l’offerta dei rossoneri.