© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Perché dovresti riuscire dove in molti hanno fallito? La risposta di Zlatan Ibrahimovic è secca ma molto chiara, in conferenza stampa: "Non ho perso mai la passione per quello che faccio". Lo spirito combattivo dello svedese è a livelli altissimi dunque, come ha testimoniato anche nella precedente risposta sulla voglia di giocare: "Spero di farlo anche oggi".