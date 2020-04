Milan, Ibra può prolungare ad una sola condizione: vuole una rosa competitiva

Restare al Milan anche il prossimo anno oppure cercare un'altra avventura? Questo il dubbio amletico di Zlatan Ibrahimovic. Sono giorni di riflessione e il futuro di Zlatan non è stato ancora scritto, servirà ancora tempo perché Ibra possa comunicare la sua decisione, e in primis dovrà confrontarsi con la dirigenza milanista per comprendere a fondo le strategie della prossima stagione. Il campione svedese, per restare, vorrebbe una squadra competitiva in grado di lottare per il quarto posto. Riportare il Milan in Champions sarebbe la conclusione perfetta della carriera di Ibra, per poi lasciare da eroe. Per farlo però servirà un mercato imponente, con rinforzi mirati in ogni reparto. Ovviamente andrebbe anche ridiscusso il suo ingaggio, ma l'aspetto economico non sembra essere decisivo per la permanenza dello svedese.Le percentuali che Ibra possa prolungare il contratto in scadenza a giugno non sono alte, ma il Milan non ha ancora rinunciato a lui e proverà a trattenerlo fino alla fine. Lo riporta il Corriere dello Sport.