Milan-Ibra, si può andare avanti ancora. Ma ogni discorso è rimandato a fine stagione

"Ibra? Il suo futuro dipende molto da lui" ha dichiarato ieri il ds del Milan Frederic Massara nel prepartita di Lecce in merito al futuro del centravanti rossonero. Appare, dunque, ancora possibile una permanenza dello svedese al Diavolo dopo che per settimane si sono rincorse voci di un addio sempre più vicino per l'ex Galaxy. Ivan Gazidis, ad del Milan e plenipotenziario del club, non ha chiuso ancora la porta alla permanenza di Zlatan Ibrahimovic: ancora, però, non è il momento di trovare un accordo. Prima c'è una qualificazione europea da conquistare attraverso il campionato e, come riporta La Gazzetta dello Sport, ogni discorso è dunque rimandato al termine della stagione. Con la consapevolezza che, in fondo, anche Ibra voglia chiudere in modo positivo la sua seconda avventura in rossonero.