Milan, Ibra spinge per esserci dal 1' con la Sampdoria

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Le chance di vedere Zlatan Ibrahimovic in campo domani contro la Sampdoria stanno aumentando. Lo svedese vuole esserci e sta spingendo per ottenere una maglia da titolare contro i blucerchiati in un match che si preannuncia di grande interesse per due motivi.

Da un lato c'è la classifica da migliorare, con un distacco dal quarto posto di ben 14 lunghezze e i rossoneri dovranno conquistare i tre punti per dimenticare la disfatta di Bergamo. Dall'altro lato potrebbe essere la prima partita per rivedere lo svedese nuovamente a San Siro. Per questo motivo sono attesi più di sessantamila tifosi allo stadio, e Ibra vuole cogliere l'occasione per "far saltare San Siro" come ha dichiarato appena tornato in Italia.

Inizialmente l'ipotesi di vedere Ibra subito in campo, a tre giorni dallo sbarco a Linate, sembrava alquanto audace, invece ora dopo ora è cresciuta la possibilità di vederlo addirittura dal primo minuto. Anche ieri in allenamento lo svedese ha dimostrato di star bene fisicamente, e si è aperto il ballottaggio con Piatek. Il dubbio sarà sciolto solamente dopo la rifinitura di oggi, ma tutto il mondo rossonero ha voglia di vedere il giocatore in campo e pure Pioli si sta convincendo che l'ex Galaxy possa realmente essere sfruttato da subito.

Se cosi non dovesse essere, Ibra potrebbe comunque scendere in campo nella ripresa per giocare una porzione di gara. Insomma il dubbio è solamente se dall'inizio oppure a partita in corso. E lo stesso Claudio Ranieri, allenatore della Samp, ha dichiarato in conferenza di aspettarsi lo svedese come avversario domani sul prato verde di San Siro.