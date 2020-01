Milan, Ibra torna e chiede di allenarsi: subito dimostra un’altra mentalità

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Zlatan Ibrahimovic nella giornata di ieri è stato accolto da una folla di tifosi pazzi di gioia. Ovunque sia stato ha ricevuto l’abbraccio del tifo rossonero, a cominciare dall’aeroporto di Linate, per proseguire poi alla clinica La Madonnina e nel pomeriggio a Casa Milan. Un bagno di folla incredibile e un entusiasmo che non si vedeva da tempo nella Milano rossonera, tanto che lo stesso Ibra è rimasto meravigliato dal calore dei sostenitori. "L'obiettivo è di aiutare il club, la squadra e migliorare la situazione. Individualmente voglio fare il meglio possibile", ha spiegato alla tv ufficiale. "Nelle ultime 2-3 settimane ho parlato più con Boban e Maldini che con mia moglie, però tutto è andato bene perché sono qua. Ho sempre detto che questa è casa mia, finalmente sono qua, sono stato in altre squadre però sono tornato e questo è l'importante. Un messaggio per i tifosi? Finalmente sono qua, aspettatemi a San Siro per farlo saltare come prima".

Ma la prima dimostrazione, semmai ce ne fosse ancora bisogno, della mentalità da professionista è arrivata nel tardo pomeriggio. Dopo una giornata dispendiosa e faticosa con test atletici e fisici nelle varie cliniche, Ibra ha chiesto di allenarsi a Milanello, anche se non era in programma. Un modo per dimostrare subito di voler accelerare i tempi e tuffarsi a capofitto in questa seconda avventura al Milan. Non ha voluto perdere nemmeno un secondo e si è messo all’opera con un allenamento da 45 minuti, svolto soprattutto in palestra, dopo aver incontrato Pioli e lo staff tecnico. Il ritorno di Ibra ha riacceso gli entusiasmi del tifo rossonero dopo mesi difficili, ora lo svedese farà di tutto per essere in campo prima possibile.