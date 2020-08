Milan-Ibra: trattativa ad oltranza. Manca ancora il sì dell’attaccante

vedi letture

Il Milan aspetta ancora di ricevere il sì di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante è in Svezia e non ha ancora risposto all’ultima offerta dei rossoneri per il rinnovo del contratto (5 mln più bonus facilmente raggiungibili). Domani comincia il raduno a Milanello ed è possibile che Ibra non ci sia, a meno di risposte entro la giornata di oggi.

I rossoneri però non arriveranno ai 7 milioni netti chiesti da Ibra, dunque sarà il giocatore a dover scendere dalla sua posizione. Il Milan inoltre non può attendere all’infinito, la trattativa dura già da un mese e fino ad ora non è ancora arrivato l’ok definitivo. La società spinge e ha fretta di sapere cosa farà il giocatore, altrimenti dovrà cominciare a guardarsi attorno alla ricerca di una nuova punta, poiché c’è una stagione da preparare.

Ma prima di arrivare a questo punto, il Milan farà di tutto per trattenere Ibrahimovic, giocatore centrale nel progetto di Stefano Pioli. La trattativa potrebbe continuare anche settimana prossima, con il raduno ormai iniziato. L’allenatore però rischia di dover iniziare domani senza il suo attaccante principale, non proprio il massimo per chi deve programmare la preparazione e il resto della stagione.