Il Milan pensa al ritorno di Zlatan Ibrahimovic e La Gazzetta dello Sport di questa mattina parla dello svedese come l'uomo in grado di risollevare i rossoneri. Quella di Pioli è la squadra che senza dubbio avrebbe più bisogno di lui, che si prenderebbe tutta la scena dell'attacco e finirebbe anche per rivitalizzare i tanti centrocampisti che non riescono a trovare la via del gol come Paquetà, Calhanoglu e Suso.