Milan, Ibrahimovic a Sanremo: probabilmente alternerà la presenza con interventi a distanza

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la presenza a Sanremo da parte di Zlatan Ibrahimovic probabilmente non sarà sempre "in presenza" ma è possibile che le sue apparizioni sul palco dell'Ariston arrivino anche "a distanza". Il club infatti, preferirebbe ovviamente che lo svedese eviti di fare avanti e indietro per presenziare allo show e l'organizzazione sta studiando il modo per renderlo protagonista anche se non per forza presente fisicamente.