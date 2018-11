Milan, Ibrahimovic aspetta solo la chiamata di Leonardo

© foto di Markus Ulmer/PhotoViews

Zlatan Ibrahimovic ha le idee chiarissime sul suo futuro: vuole tornare al Milan e sta lavorando da tempo in questo senso. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, che spiega che l'attaccante svedese è in attesa di una chiamata di Leonardo per dare un'accelerata definitiva al suo ritorno a Milanello.