Milan, Ibrahimovic atteso domenica in città: la firma ora è davvero vicina

Zlatan Ibrahimovic è tornato a Stoccolma dopo le vacanze passate tra la Sardegna e Montecarlo e ora aspetta un segnale per riprendere un volo ed approdare a Milano per iniziare il ritiro regolarmente con i compagni. Ovviamente serve il rinnovo di contratto che ancora non è arrivato, ma che dopo i contatti di ieri è ancora più vicino. Saranno decisivi i bonus che lo svedese vorrebbe utilizzare per arrivare ai 7 mililioni annui richiesti da una base fissa di 6, contro i 6 totali proposti dai rossoneri. La sensazione è che le parti ora siano veramente vicine, con sviluppi attesi anche nella giornata di oggi. Non serviranno incontri dal vivo o viaggi in elicottero: al telefono arriverà l'intesa e poi con un banale scambio di documenti, Ibra potrà riprendere la sua nuova avventura a Milanello. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.