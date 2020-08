Milan-Ibrahimovic, c'è un piano B? Maldini: "È normale che ci sia, ma abbiamo delle priorità"

Paolo Maldini ha parlato in conferenza stampa della situazione relativa a Zlatan Ibrahimovic, che sta cercando l'accordo con il Milan per guidare l'attacco rossonero anche nella prossima stagione. Qualora non si raggiunga l'accordo con lo svedese, c'è un piano B? Questa la risposta dell'ex capitano: "È normale che debba esserci un piano B, anche C e D, ma abbiamo delle priorità e Ibrahimovic è la nostra priorità".

