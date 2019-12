Milan-Ibrahimovic, cifre e dettagli del contratto. Esordio con la SPAL?

Zlatan Ibrahimovic e il Milan, un'operazione che oramai è vicinissima al traguardo. Il Milan deve sistemare solo gli ultimi dettagli, ma come spiega la Gazzetta dello Sport tutto è apparecchiato per il grande ritorno.

Quando la prima in rossonero? - Ibra arriverò a Milano a metà settimana e la 'presentazione' a San Siro è prevista in occasione della gara dell'Epifania contro la Sampdoria, anche se l'esordio avverrà solo in seguito, probabilmente con la SPAL in Coppa Italia il 15 gennaio. Con un occhio di riguardo verso il derby del 9 febbraio. Ancora da decidere il numero di maglia.

I dettagli del contratto - Ibrahimovic firmerà ufficialmente fino a giugno, quindi per 6 mesi. Anche se esistono ottime probabilità di continuare anche dopo la fine del campionato. Il rinnovo, così come i bonus, scatterà al raggiungimento di facili traguardi personali a livello di presenze, gol e gol decisivi. Anche se la possibilità di continuare esiste a prescindere da tutto, con le parti che si riaggiorneranno in merito al termine del campionato. Intanto lo svedese guadagnerà 3 milioni di euro fino al termine del campionato e 4,5 se il contratto dovesse arrivare fino al 2021.