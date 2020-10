Milan, Ibrahimovic corre verso il derby. Con l'Inter ha un conto in sospeso

La riscossa di Zlatan Ibrahimovic è cominciata. La notizia del doppio tampone negativo è stata una liberazione per l’attaccante del Milan, che ieri ha potuto varcare nuovamente i cancelli di Milanello. Stamattina Ibrahimovic comincerà il lavoro preparatorio per arrivare al meglio alla sfida con l’Inter in programma sabato 17 ottobre, un appuntamento che lo svedese non vuole saltare per nulla al mondo.

Inter nel mirino - Zlatan - sottolinea il Corriere dello Sport - ha infatti un conto in sospeso con i cugini. Sconfitto nel derby della scorsa stagione in un rocambolesco 4-2, lo svedese ha quasi sempre segnato ai rivali cittadini, sia nella sua prima parentesi milanista che nell’attuale. Sono ben 5 le reti inflitte all’Inter con la maglia rossonera, mentre sono 14 gli scontri con i nerazzurri che Ibra ha disputato con le diverse maglie che ha indossato in carriera. Il bilancio non è del tutto positivo perché ne ha vinte solamente cinque, poi ci sono stati due pareggi e ben sette sconfitte.