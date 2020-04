Milan, Ibrahimovic: "Devo tornare in Italia come stabilito nel mio contratto"

Zlatan Ibrahimovic, impegnato col suo Hammarby in un triangolare di allenamento, ha parlato ai microfoni di Dplay Sweden (www.dplay.se): "Sono preoccupato, ricevo sempre molti aggiornamenti sulle cose che sono successe e che stanno accadendo. Allo stesso tempo non penso che possiamo fermare tutto e che devo andare avanti e vivere la mia vita. Voglio dire, possono succedere anche altre cose, ma tutti devono esser responsabili".

Il ritorno in Italia?

"Devo tornare in Italia come stabilito nel mio contratto. Devo rispettare il contratto, come professionista devi mantenere ciò che hai firmato".

C'è la possibilità di rivedere Ibra di nuovo all'Hammarby?

"Non lo so. Ci sono molte cose in corso e non lo so. Voglio dire, chi sapeva che il Coronavirus sarebbe entrato in scena e avrebbe rovesciato il mondo in due settimane? Vedremo cosa succede. Al momento non penso a nulla perché ho un contratto con il Milan. Voglio giocare il più a lungo possibile. Giocherò con l'Hammarby? Non lo so. Ho sempre detto che non ci giocherò, ma ho anche detto altre cose che poi sono cambiate quindi vedremo cosa succede "

Il ruolo in società?

"Vengo con la mia competenza e conoscenza del lato calcistico. Il club è già gestito nel migliore dei modi. Il club vuole crescere. Voglio imparare il calcio da un'altra prospettiva. Sono sempre stato in campo ed è lì che ho mostrato il mio valore, ma dopo la carriera non sei più in campo e devi guardare fuori dal campo. Questa è una cosa diversa, voglio portare ciò che so al club e soprattutto per tutti i talenti là fuori, come posso aiutare a migliorarli".