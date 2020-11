Milan, Ibrahimovic e i consigli sul mercato: per la difesa ora in pole c'è Ahmedhodzic

vedi letture

Il Milan sembra deciso di puntare Anel Ahmedhodzic in vista del mercato di gennaio per rinforzare una difesa che non è stata completata in estate. Il centrale classe '99 gioca nel Malmo e può contrare sul feedback che arriva direttamente da Ibrahimovic, ormai diventato anche una sorta di consigliere di Maldini e Massara. Quindi niente Lovato, visto che il Verona chiede troppo, e niente Kabak, che lo Schalke non vuole cedere alle condizioni rossonere. A riportarlo è Tuttosport.