Milan, Ibrahimovic e la battuta sui calci di rigore: "Io mi tiro fuori da tutto. E' meglio..."

vedi letture

Nel corso della presentazione dell’autobiografia di Sinisa Mihajlovic “La partita della vita”, Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan ed ex compagno d’avventura dell’attuale allenatore del Bologna all’Inter, si è lasciato andare ad una battuta sui calci di rigore dopo gli ultimi errori dello svedese. “A chi farei battere un rigore fra me, Totti, Mancini e Mihajlovic? Io mi tiro fuori da tutto insieme a Stankovic. E’ meglio. (ride, ndr)”. Una semplice battuta o un indizio anche per le gerarchie della formazione di Stefano Pioli per il prosieguo del campionato? Staremo a vedere.