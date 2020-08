Milan, Ibrahimovic enigmatico su Instagram: "La calma prima della tempesta"

"La calma prima della tempesta". Dopo il tweet di Raiola di ieri sera, Zlatan Ibrahimovic manda un messaggio molto più enigmatico attraverso il proprio profilo su Instagram. "The calm before the storm", recita infatti la didascalia del suo ultimo post, un video (a tinte rossonere) che lo ritrae impegnato a rilassarsi in sauna. Prima di cosa? Il rinnovo col Milan sembra soltanto da firmare, ma Zlatan tiene sulle spine i suoi tifosi fino all'ultimo.