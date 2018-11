Milan, Ibrahimovic in prestito usando la formula Beckham

© foto di Insidefoto/Image Sport

Un'operazione stile Beckham. La storia potrebbe ripetersi, dieci anni dopo. Da Los Angeles a Milano in prestito per pochi (ma proficui) mesi: l'operazione "Becks" fu un successo per il Milan, che spera di replicare con Ibrahimovic. Sarebbe questa, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la formula individuata da Leonardo per riportare Ibra in rossonero a gennaio. Il Milan - si legge - è pronto ad offrire allo svedese un contratto fino a giugno a 3 milioni di euro netti. Zlatan ha un accordo con i Galaxy fino al 31 dicembre 2019, quindi ben oltre la scadenza semestrale fissata dal Milan. La formula - osserva la rosea - è una tutela soprattutto per il giocatore, il quale manterrebbe una casa a Los Angeles, casa eventualmente da svuotare in caso di successiva conferma da parte del Milan. A favorire il club milanista, invece, c’è la mancata qualificazione dei Galaxy ai playoff di Major League Soccer, che consente a Ibrahimovic di liberarsi e andar via a costo zero. L’impatto di Beckham nel nostro campionato, tra l’altro, dimostrerebbe che il passaggio dalla MLS alla Serie A non è così faticoso: nei primi sei mesi in rossonero, infatti, l’inglese giocò 20 partite segnando 2 gol. Zlatan, ovviamente, è pronto a tornare con l’idea di farne molti di più e per lo stesso motivo il Milan è intenzionato a riprenderselo.