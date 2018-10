Milan, Ibrahimovic intristito dagli States: il ritorno non è solo un sogno

© foto di Imago/Image Sport

Il campionato statunitense sta stretto a un campione di livello Mondiale come Zlatan Ibrahimovic che sta pensando di lasciare gli States già nel corso del prossimo inverno. Le sortite di Malmo e Al Ittihad non lo elettrizzano come invece fa il pensiero di tornare al Milan. I rossoneri sanno che lo stipendio percepito negli USA (4 milioni netti all'anno) non è così distante dalla possibile proposta da presentargli entro gennaio e per questo lasciano la porta più che aperta. Molto dipenderà dalle sanzioni in arrivo dall'UEFA per il Fair Play finanziario. Se non dovessero essere decisive per il mercato in entrata, il sogno di riavere Ibra a Casa Milan potrebbe anche trasformarsi in realtà. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.