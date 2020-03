Milan, Ibrahimovic lavora da casa: corsa e forza per l'attaccante svedese

vedi letture

Compiti a casa per Zlatan Ibrahimovic. Con gli allenamenti in casa Milan sospesi, il tecnico Stefano Pioli ha assegnato ai suoi giocatori esercizi da svolgere fra le proprie mura. Non è esente naturalmente nemmeno l'attaccante svedese che, come riporta la Gazzetta dello Sport, continua a Stoccolma la sua preparazione che in parte è uguale al resto dei compagni, come per esempio il lavoro sulla corsa, e in parte è personalizzata. Ibra dovrà infatti svolgere un "circuit training", ovvero esercizi incentrati sulla forza sotto forma di ciruiti a tempo fra cyclette e tappeto.