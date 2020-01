© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Zlatan Ibrahimovic, oggi presentato in conferenza, ha parlato così del suo futuro nel giorno del ritorno in rossonero: "Non sono qui per fare la mascotte. Se dopo sei mesi faccio cose buone, ok, si continua. Altrimenti non mi interessa. Non sono qui perché sono Ibrahimovic, incomincio da zero e devo dare risultati. Il passato non mi aiuta, quello che mi dà più adrenalina è lavorare, dare la sfida, devo dimostrare. Per me stesso, non per voi, voi fate il vostro lavoro. Come persona io funziono così".