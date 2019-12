Ogni giorno che passa Zlatan Ibrahimovic è più lontano dal Milan. Secondo quanto riportato da Tuttosport, le parti sono distanti e ferme sulle rispettive posizioni, con la questione contrattuale che blocca l'accelerata decisiva. Con questo raffreddamento, si valutano le alternative, che per il momento portano solo al nome di Mandzukic per il quale però ci sono problemi simili a livello contrattuale oltre che alla durata dell'accordo visto che il croato non intende dire sì a un accordo di brevissima durata.