Milan, Ibrahimovic più vicino: si attende solo il via libera dell'UEFA

© foto di imago sportfotodienst

Proseguono i contatti tra il Milan e Zlatan Ibrahimovic e ormai sembra solo questione di giorni prima che lo svedese torni a vestire ufficialmente la maglia rossonera. La chiusura dell'accordo dipende dall'evoluzione del dialogo con l'UEFA, col presidente Scaroni e l'ad Gazidis che dopo aver già avallato l'acquisto di Paquetà non vogliono indispettire nessuno dando il via libera a un altro acquisto senza l'ok della stessa Federazione. In settimana potrebbero arrivare altri passi avanti, con Ibra che spinge per anticipare il trasloco. In realtà solo quando il club darà l'ok, verrà decisa anche la formula del trasferimento del giocatore, che potrebbe essere in prestito o tramite la risoluzione con i Los Angeles Galaxy. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.