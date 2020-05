Milan, Ibrahimovic pressa il club via social: l'addio ora è quasi scontato

vedi letture

Il messaggio in codice che ieri Zlatan Ibrahimovic ha affidato ai social, è un altro indizio verso la separazione a fine stagione. L'addio di Boban e le dichiarazioni di Maldini all'indirizzo di Rangnick, sono le pietre tombali sulla presenza dello svedese nel Milan del futuro. E' ovvio, da qui alla possibile ripresa si allenerà al massimo cercando anche di sfruttare quanto è riuscito a fare nella tollerante Svezia. Poi incontrerà Gazidis ma sapendo già che non c'è futuro in rossonero per lui. Milanello è stato riaperto quasi esclusivamente per permettergli di allenarsi, ma non basta per sentirsi al centro del Milan che verrà. L'amministratore delegato, se vorrà, dovrà lavorare duro per convincerlo a cambiare idea. Sempre che ne abbia voglia, dopo aver ammainato tutte le bandiere del club con le ultime decisioni. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.