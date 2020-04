Milan, Ibrahimovic prima di tornare in Italia vuole una data certa per la ripresa degli allenamenti

La scorsa settimana, in vista della possibile ripresa degli allenamenti del 4 maggio, il Milan ha comunicato ai giocatori all'estero di tornare in Italia entro la metà di questa settimana, con giovedì 22 come termine ultimo. Al rientro in Italia ci sarà l'obbligo di isolamento per due settimane e il centro sportivo di Milanello sarà l'unica struttura di riferimento per giocatori e staff. Da monitorare però la situazione di Zlatan Ibrahimovic. Per rientrare in Italia - riporta Sky Sport - l'attaccante vorrebbe la certezza di potersi allenare: attualmente si trova in Svezia e grazie alle misure meno stringenti adottate dal paese scandinavo il numero 21 rossonero può allenarsi normalmente nel centro sportivo dell'Hammarby. Si tratta solo di uno scrupolo in più: una volta che avrà la certezza della ripresa degli allenamenti tornerà a Milano senza problemi.