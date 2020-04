Milan, Ibrahimovic resta in Svezia e intanto riceve una chiamata dal Brasile

vedi letture

Dopo la fumata grigia di ieri relativa alla ripresa del calcio italiano, Zlatan Ibrahimovic si è definitivamente convinto di restare in Svezia ancora qualche giorno, almeno fino a quando non ci sarà chiarezza sul ritorno in campo. Niente di strano, visto che il club sa tutto e viene messo al corrente degli allenamenti personali direttamente dallo svedese e con cadenza quotidiana. I dubbi però sono sempre quelli relativi al futuro, visto che con la volontà di Elliott di abbassare il monte ingaggi, la conferma di Ibra con un contratto da 6 milioni netti, pare impossibile. Intanto si rincorrono le voci su un possibile approccio del Palmeiras di Felipe Melo per portarlo in Brasile a giocare la Copa Libertadores, la Champions sudamericana che potrebbe permettere a Ibra di vincere la competizione che lo ossessiona da sempre. Per il momento ogni discoro è prematuro, ma dopo il termine della stagione, diventerà di stretta attualità. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.