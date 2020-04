Milan, Ibrahimovic rientra entro giovedì: poi riaprirà la caccia al record doppia cifra

Entro giovedì prossimo Zlatan Ibrahimovic tornerà a Milano per iniziare l'isolamento che gli permetterà poi di tornare in campo quando verrà dato il permesso alle squadre di allenarsi nei rispettivi centri sportivi. L'attaccante rossonero ha un motivo in più per tornare in campo, visto che da 15 anni a questa parte, è sempre andato in doppia cifra e anche in questo finale di stagione ha l'obiettivo dichiaratissimo di toccare almeno quota 10. Gli serviranno 6 gol in 12 partite per allungare il record personale e lo svedese è pronto alla caccia al gol per chiudere un'altra stagione con un successo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.