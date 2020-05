Milan, Ibrahimovic rientra lunedì in Italia. Futuro ancora in ballo, con o senza Rangnick

Nella giornata di lunedì, scrive la Gazzetta dello Sport, farà ritorno a Milano anche Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese però, che si è allenato in patria con l’Hammarby, si potrà mettere a disposizione di Stefano Pioli solo dopo le due settimane di quarantena previste per coloro che rientrano dall’estero. La volontà è quella di chiudere in bellezza la stagione, poi ci sarà tempo per parlare del futuro con Gazidis una volta capito chi sarà il prossimo allenatore: per il quotidiano però, anche con l’arrivo di Rangnick, sulla carta potrebbe ancora esserci un futuro rossonero per Ibra.