Milan, Ibrahimovic rientrerà in Italia solo quando verrà dato l'ok alla ripresa

Zlatan Ibrahimovic non risponderà immediatamente alla convocazione del Milan che aveva previsto per domani il giorno limite per il rientro dei tanti giocatori che erano tornati a casa all'estero. Lo svedese ha deciso di restare a casa fino a che non ci sarà una data certa della ripresa degli allenamenti. Non è una questione di mal di pancia, ma solo un modo per allenarsi al meglio, lui che per età e trascorsi atletici, non può stare a lungo fermo per evitare di perdere lo smalto mantenuto negli anni. In Svezia le regole sono meno stringenti e si può allenare regolarmente. Una scelta interna al club e allo spogliatoio che non complica gli equilibri. Se oggi arriverà una data certa di ripresa, lui pianificherà il rientro, altrimenti resterà un altro po' all'estero, in attesa. Poi quando rientrerà dovrà anche incontrare Gazidis per decidere il futuro. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.