Milan, Ibrahimovic si ferma di nuovo. Occhio alle opportunità sul mercato

Zlatan Ibrahimovic è costretto ad alzare nuovamente bandiera bianca. Lo svedese era ad un passo dal tornare in campo dopo un mese di stop a causa di una lesione al bicipite femorale, invece dopo l’allenamento di ieri ha accusato un dolore al polpaccio sinistro. La risonanza ha evidenziato una soffusione emorragica nel contesto del muscolo soleo. Un esame di controllo verrà effettuato non prima di 10 giorni. Ibra salterà sicuramente le partite contro Sassuolo e Lazio, per lui il 2020 è già finito. Ma sono a rischio anche le partite contro Benevento e Juventus il 3 e il 6 gennaio prossimo. Ibrahimovic ha giocato solamente 6 partite su 12 fino ad ora in campionato, 9 su 21 totali del Milan da inizio stagione, e sarà costretto a saltarne altre per infortunio.

Inevitabilmente la società ragionerà sul mercato se intervenire o meno sul vice Ibrahimovic, anche in base alle opportunità. Bisognerà comprendere che tipo di investimento il club potrà fare nel mercato di gennaio, ma la società sarà sempre attenta alle opportunità. I piani del Milan però non cambiano per quanto riguarda le priorità, perché Maldini e Massara hanno messo nel mirino un altro difensore, anche perché il reparto sembra essere sempre in sofferenza (infortunio di Kjaer e Gabbia) mentre Musacchio e Duarte non danno grande affidabilità. Ora la priorità per Pioli è stringere i denti e cercare di arrivare alla sosta natalizia con più punti possibili nelle due sfide tra Sassuolo e Lazio.