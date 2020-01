© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Zlatan Ibrahimovic ha parlato quest'oggi, durante la conferenza stampa di presentazione, della sfida con sé stesso che ha ingaggiato accettando di tornare al Milan, come guida dei rossoneri: "La sfida è contro me stesso, per farlo devi lavorare, avere voglia e mentalità giusta. Se sono in campo per non portare risultati, non serve a niente. Meglio un altro. L'obiettivo è di continuare come ho fatto finora, di aiutare in tutti i modi. Poi, come ho detto, non hai 20, 25, 30, 35 anni. Lo stile cambia, il gioco anche, ma so cosa devo fare per assist, gol, vincere contrasti aerei. So cosa devo fare. Zlatan c'è ancora".