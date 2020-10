Milan, Ibrahimovic spera nella negatività: altri test e poi corsa contro il tempo per il derby

Il Milan fa gli scongiuri e spera che a breve, Zlatan Ibrahimovic si negativizzi dopo due settimane di positività al Covid-19. Lo svedese si sta allenando in solitaria presso la propria abitazione e nel weekend effettuerà nuovi test: dopo un secondo tampone negativo, servirebbe l'ok della Asl per terminare la quarantena ed effettuare le visite mediche necessarie per tornare in campo. Poi, nel caso, sarebbe una corsa contro il tempo quella per provare a giocare il derby a cui l'attaccante di Malmoe tiene tantissimo. A riportarlo è Il Corriere della Sera.