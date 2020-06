Milan, Ibrahimovic vuole dire addio a suo modo: poi finirà la carriera all'Hammarby

Zlatan Ibrahimovic vuole lasciare l'Italia definitivamente (calcisticamente parlando) ma vuole farlo a modo suo. Vuole dimostrare il proprio affetto per la città e per il Milan, oltre che mettere in chiaro che il suo addio sarà voluto e dovuto da altri e non dalla sua volontà. Manda messaggi d'amore in vista del suo ritorno in campo che non avverrà prima della gara contro la SPAL (a meno di miracoli) e aspetta ansioso di poter tornare a fare la differenza in campo. Poi la carriera la finirà a casa, nel club di cui è co-proprietario, ovvero l'Hammarsby, ma questa è un'altra storia e c'è tutto il tempo per poterla scrivere con calma. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.