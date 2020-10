Milan, Ibrahimovic vuole tornare decisivo e regalare ai rossoneri il derby dopo quattro anni

Zlatan Ibrahimovic è pronto a tornare in campo. Lo svedese tornerà in campo questa sera nel derby contro l'Inter in una partita che non sarà mai come le altre. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, l’attaccante - che ha sconfitto il Covid - ha lavorato fortemente per esserci questa sera e vuole tornare ad essere decisivo per regalare la stracittadina ai suoi tifosi dopo quattro anni di assenza. Il club, si legge sempre nel quotidiano sportivo, vuole centrare la qualificazione alla prossima Champions League ma nella testa del giocatore c’è altro.